Ghost Recon Wildlands torna su PS5 e Xbox Series? Spuntano 4K 60 FPS e una nuova missione

Una possibile nuova edizione di Ghost Recon Wildlands potrebbe essere annunciata per PlayStation 5 e Xbox Series XS. Circola un’immagine online che suggerisce l’arrivo di una versione definitiva del gioco, con miglioramenti tecnici come risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo. La stessa immagine indica anche l’inclusione di una nuova missione. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa versione.

Ghost Recon Wildlands potrebbe presto ricevere una nuova edizione destinata a PS5 e Xbox Series XS. Un’immagine circolata online avrebbe infatti anticipato una possibile Definitive Edition, completa di miglioramenti tecnici e contenuti inediti. Al momento Ubisoft non ha annunciato ufficialmente questa versione. Le informazioni devono quindi essere considerate indiscrezioni, anche se il materiale emerso parla chiaramente di un aggiornamento in 4K e 60 FPS. Ghost Recon Wildlands Definitive Edition: cosa potrebbe includere. Secondo l’immagine apparsa inizialmente nella comunità dedicata al gioco, la nuova edizione dovrebbe introdurre: La missione aggiuntiva sarebbe chiamata Last Rites, ma non sono ancora disponibili dettagli sulla trama, sulla durata o sui personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Segui gli aggiornamenti su PS5.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ghost recon wildlands PS5 live streaming

Notizie e thread social correlati

GTA 6 potrebbe avere una modalità a 60 fps: il nuovo rumor riaccende le speranze su PS5 e Xbox Series XUn nuovo rumor suggerisce che GTA 6 potrebbe includere una modalità a 60 fotogrammi al secondo.

ModNation Racers risorge: online, 4K e 60 fps su PCIl gioco ModNation Racers, originariamente pubblicato nel 2010 su PlayStation 3, può essere ora giocato online grazie a server gestiti dalla...

Argomenti più discussi: Ghost Recon Wildlands Definitive Edition in arrivo su PS5 e Xbox; Call of Duty Modern Warfare 4, beta gratis ad agosto: date e piattaforme.

Ubisoft anticipa annunci per il 25° anniversario di Ghost Recon, che si celebrerà il 6 agostoDopo che alcuni screenshot di una definitive edition per Ghost Recon: Wildlands sono apparsi questa mattina in rete, Ubisoft ha annunciato - mediante un ... videogamezone.eu

Apparso del materiale promozionale per Ghost Recon: Wildlands Definitive Edition, in arrivo il 7 agostoSecondo quanto scoperto da qualche utente Xbox, che lo ha condiviso sul subreddit dedicato al gioco, sembra che Ubisoft pubblicherà il 7 agosto 2026 una Definitive Edition per Ghost Recon: Wildlands ... videogamezone.eu