Il gioco ModNation Racers, originariamente pubblicato nel 2010 su PlayStation 3, può essere ora giocato online grazie a server gestiti dalla community. Su PC, attraverso l’emulatore RPCS3, è possibile aumentare risoluzione e fluidità fino al 4K e a 60 fps.

ModNation Racers è tornato online grazie alla sua community. Il kart racing pubblicato da Sony su PlayStation 3 nel 2010 può essere nuovamente giocato in multiplayer attraverso server gestiti dai fan, mentre su PC l’emulatore RPCS3 permette di aumentare risoluzione e fluidità fino al 4K e ai 60 fotogrammi al secondo. Non siamo davanti a una rimasterizzazione ufficiale, a una conversione per PC o a un nuovo capitolo della serie. Il progetto utilizza ancora la versione originale per PS3, configurata per collegarsi ai servizi indipendenti di ModNation Racers Revival. Il risultato, però, restituisce al gioco una delle componenti più importanti della sua identità: la possibilità di gareggiare online, utilizzare la Creation Station e condividere nuovamente le creazioni con altri giocatori. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ModNation Racers risorge: online, 4K e 60 fps su PC

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