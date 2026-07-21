Roma, 21 luglio 2026 – Mentre oltre un milione di giovani tra i 29 e i 39 anni resta bloccato dall'insufficienza di capitale, FunniFin trasforma la finanza personale in un'esperienza narrativa interattiva. Con 2 protagonisti, 6 finali e 2000 intrecci, "Trentamila" esplora il bivio tra risparmio, imprevisti e decisioni di coppia prima di arrivare al mutuo. Comprare la prima casa è diventato il principale stress test generazionale per i giovani italiani poiché non si tratta solo di riuscire a pagare una rata mensile ma di superare uno sbarramento ancora più complesso come quello di accumulare il capitale iniziale necessario per l'anticipo. Secondo i dati macroeconomici, nel primo semestre del 2025 il valore medio degli immobili oggetto di richiesta di mutuo da parte degli under 36 si è attestato poco sopra i 180. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Generazione "anticipo zero": un libro-game lancia la sfida dei 30.000 euro

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