Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Conoscere il prezzo aggiornato quotidianamente è fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sul bilancio familiare. Il costo della materia prima gas, infatti, rappresenta una delle voci principali della spesa energetica domestica e può variare sensibilmente di mese in mese. Vediamo insieme il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriIl prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato un calo rispetto al giorno...

Temi più discussi: Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 20 luglio: torna a salire il prezzo di luce e gas; Inflazione, Istat: A giugno prezzi energia mercato libero accelerano a +14% e gas +10% - Geagency; Luce e gas, le migliori offerte a prezzo fisso per difendersi dai rincari in arrivo; Emissioni metano, la UE congela le sanzioni - per tre anni.

Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni ... quifinanza.it

Gas e benzina, i prezzi della settimana: tutelato a 0,50 €/Smc, diesel a 2,042Aggiornamento settimanale dei prezzi delle commodities energetiche e carburanti in Italia. Benzina, diesel, GPL e gas naturale con focus regionale (Bolzano ... finanza.com