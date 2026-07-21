Gas | prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo rispetto a ieri

Da quifinanza.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 aumenta leggermente a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV registra un calo rispetto a ieri. Conoscere il costo aggiornato del gas è importante per prevedere l’impatto sulla bolletta.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Conoscere il prezzo aggiornato quotidianamente è fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sul bilancio familiare. Il costo della materia prima gas, infatti, rappresenta una delle voci principali della spesa energetica domestica e può variare sensibilmente di mese in mese. Vediamo insieme il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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