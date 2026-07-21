Un genetista della difesa ha dichiarato che l’impronta 33, analizzata in un reperto del 2007, presenta 15 caratteristiche identificative. In passato, questa impronta venne considerata non utile, ma con le tecnologie attuali si sono potute individuare queste anomalie. Secondo il professionista, i dettagli riscontrati corrisponderebbero al palmo di una persona coinvolta nel procedimento, collegando l’impronta a un individuo specifico.

"L'impronta 33 presenta 15 minuzie, cioè 15 caratteristiche identificative. Nel 2007 venne ritenuta non utile, mentre oggi la tecnologia consente di evidenziare questi 15 punti caratteristici che, secondo le nostre valutazioni, combaciano con il palmo della mano di Andrea Sempio", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Pasquale Linarello, genetista della difesa di Alberto Stasi: "Sull'impronta 33 anomalie nei reperti del 2007"

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Garlasco, parla il genetista di Stasi | Segreti

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