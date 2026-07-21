Un'intercettazione diffusa rivela che, diciassette anni dopo, una madre avrebbe consigliato un alibi a un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. La registrazione mostra un dialogo in cui si discute di un possibile errore commesso dall’uomo, definito come il più grande. La conversazione è stata trasmessa da un canale televisivo e riguarda l’episodio giudiziario di Garlasco. La registrazione è stata ottenuta tramite intercettazioni telefoniche.

Un consiglio dato d'istinto da una madre pesa, diciassette anni dopo, quanto un atto giudiziario. È il cuore dell'intercettazione mandata in onda da "Zona Bianca", il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, in cui la madre di Andrea Sempio – all'epoca dei fatti in servizio come agente di custodia in un istituto di massima sicurezza – ricostruisce la mattina del 13 agosto 2007 e il modo in cui quello scontrino, oggi uno dei pilastri dell'alibi del figlio, finì nelle sue mani. Nella conversazione, la donna ripercorre anzitutto la propria esperienza professionale, che spiega da dove nascesse quella cautela istintiva verso il figlio:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Garlasco, la nuova intercettazione e l'alibi di Sempio: "L'errore più grande"

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Garlasco, le intercettazioni e gli elementi che incastrano Andrea Sempio - Storie italiane 19/05/25

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