Gennaro Cassese ha commentato nuovamente il caso di Andrea Sempio e la vicenda dell’ambulanza, affermando di essere stato informato solo dopo il malore. Cassese, ex comandante della compagnia di Vigevano, è stato recentemente indagato per false dichiarazioni ai magistrati. La nuova indagine si concentra anche su uno scontrino, considerato elemento chiave nel caso di Garlasco. La vicenda coinvolge anche l’episodio del malore di Sempio, al centro di diverse ricostruzioni.

Gennaro Cassese è tornato a parlare dello scontrino, uno degli elementi centrali nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. L’ex colonnello dei carabinieri, all’epoca del delitto comandante della compagnia di Vigevano, è stato recentemente indagato per false informazioni ai pm. I dubbi dei magistrati riguardano l’arrivo dell’ambulanza per Sempio in caserma durante l’interrogatorio del 2008. Il malore di Sempio, l’arrivo dell’ambulanza e la consegna dello scontrino Lo scontrino del parcheggio di Vigevano era stato presentato da Andrea Sempio la stessa mattina del suo interrogatorio, il 4 ottobre 2008. Quel giorno, come riportato dai verbali, Sempio aveva accusato un malore durante l’interrogatorio che aveva reso necessario l’arrivo di un’ambulanza in caserma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Virgilio.it - Garlasco, Cassese torna su Andrea Sempio e il caso dell'ambulanza: "Sono stato avvisato dopo il malore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, De Rensis attacca l'ex colonnello Cassese: "Su Alberto Stasi ricorda tutto, tanti 'non ricordo' su Andrea Sempio"

“Di straordinaria portata”. Garlasco, il commento di Roberta Bruzzone dopo il caso su Andrea SempioIl caso Garlasco resta al centro dell’attenzione pubblica, con un commento di Roberta Bruzzone che ha suscitato discussioni.

Temi più discussi: Garlasco, parla il carabiniere che sentì Andrea Sempio con Cassese: Sullo scontrino non ricordo com'è andata; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: le parole dell'ex colonnello Gennaro Cassese Video; Garlasco in Tv, i tanti 'Non ricordo' di Cassese e del collega e gli effetti su Sempio. Taccia attacca: Ma è il modo di fare le indagini?; A Quarto Grado esclusive sul delitto Garlasco: mister X e l’ex fidanzata di Sempio.

Garlasco, parla il carabiniere che sentì Andrea Sempio con Cassese: Sullo scontrino non ricordo com'è andata [Virgilio Notizie] #garlasco @garlasconews virgilio.it/notizie/garlas… x.com

Delitto di Garlasco | Cassese: Posizione di Andrea Sempio fu approfondita, scontrino non aveva valenzaA Morning News si parla del delitto di Garlasco e in studio vi era il comandante Cassese: ecco che cosa ha detto in diretta tv ... ilsussidiario.net

Garlasco, la procura è certa su scontrino di Sempio. Cassese: Non mi devo difendereA Morning News martedì 21 luglio 2026 è intervenuto Gennaro Cassese, che aveva coordinato le indagini su Garlasco nel 2007 per chiarire la sua posizione ... libero.it