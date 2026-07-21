Una mostra notturna permette di vedere il David di Michelangelo al tramonto, con le luci della città che si accendono. L’evento si svolge in un museo dedicato all’arte rinascimentale, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva unica. Durante la serata, sono esposti anche altri capolavori dell’epoca, visibili in un’atmosfera più raccolta rispetto all’orario diurna. L’accesso è consentito in determinate fasce orarie, e l’ingresso richiede una prenotazione anticipata.

Ammirare il David di Michelangelo e i capolavori del Rinascimento mentre fuori le luci della città si accendono e l’atmosfera si fa più intima. Tra luglio e novembre, Firenze offrirà un’opportunità unica a cittadini e visitatori grazie al ricco calendario di aperture serali e straordinarie annunciato dal gruppo Gamb, Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello. L’iniziativa, finanziata dal Piano di valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura, permetterà di vivere i musei in fasce orarie insolite e affascinanti. I primi appuntamenti riguarderanno la Galleria dell’Accademia e il Museo delle Cappelle Medicee, che prolungheranno l’apertura fino alle 23 oggi, il 28 luglio e il 4 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gamb, una notte al museo. Il David splende al tramonto

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