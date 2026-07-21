Furto in chiesa da 5mila euro a Catania coppia arrestata | cosa ha rubato e come ha agito

Da virgilio.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate dalla polizia a Catania mentre tentavano di fuggire con oggetti sacri e attrezzi rubati da una chiesa nel quartiere San Cristoforo. La refurtiva, tra cui alcuni oggetti religiosi, aveva un valore totale superiore a 6 mila euro. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata mentre cercava di allontanarsi dal luogo del furto.

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Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato che ha sventato un furto a Catania, in una chiesa del quartiere San Cristoforo. Una coppia di catanesi, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata mentre tentava di allontanarsi con oggetti sacri e attrezzi rubati, per un valore complessivo di oltre 6.500 euro. L’intervento è avvenuto nella notte, dopo che i ladri avevano forzato l’ingresso della chiesa di via Santa Maria della Catena. La dinamica del furto: come si è svolto il colpo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere San Cristoforo, dove una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato movimenti sospetti nei pressi di una chiesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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