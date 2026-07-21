Durante il fine settimana a Forte dei Marmi, nell'area esterna di un locale di viale Morin, si è scatenata una rissa tra giovani. Poltrone e biciclette sono state lanciate fuori dal locale mentre i partecipanti si affrontavano con violenza. La lite si è protratta per alcuni minuti, creando scompiglio tra i presenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l’episodio ha causato panico tra i clienti del locale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine.

Forte dei Marmi, 21 luglio 2026 – Una rissa furibonda durante le ore della movida della Versilia. Momenti di paura nel weekend appena passato (18-19 luglio) a Forte dei Marmi per uno scontro fra più ragazzi avvenuto nella struttura esterna di un locale della movida in viale Morin. Una zona che in queste settimane è già entrata nell’occhio del ciclone: schiamazzi fino all’alba e strada invasa dagli avventori dei locali, con il difficile passaggio delle auto, che si trovano di fronte un muro umano. Della rissa è spuntato anche un video, che in queste ore ha fatto il giro del web. Si vedono diversi giovani affrontarsi con calci e pugni. Alcuni cadono tra i tavoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furibonda rissa fra giovani a Forte dei Marmi: volano poltrone e biciclette fuori dal locale

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