furgone si ribalta muore operaio di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto nella notte. Si trovava alla guida di un furgone aziendale in via Storica, nel suo paese di residenza, quando ha urtato un cordolo e il veicolo si è ribaltato. La vittima, operario, era originaria di un’altra località della provincia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

È il 58enne Gianluca Pesaresi, residente a Porto Recanati ma originario di Filottrano, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri notte. L’uomo, di professione operaio, si trovava alla guida di un furgone aziendale in via Storica proprio nella sua Filottrano, quando avrebbe urtato un cordolo a bordo strada, ribaltandosi. Tuttavia è stato sbalzato fuori dal mezzo, che gli è poi finito addosso. Inutili i soccorsi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, arrivati sul posto per liberare la vittima dalle lamiere, e dei sanitari del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, nonostante la tempestività delle manovre di soccorso e i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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