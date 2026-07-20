Nella notte a Filottrano, un furgone si è ribaltato lungo la strada. Un uomo di 58 anni, rimasto incastrato sotto il veicolo, è stato soccorso ma è deceduto nonostante gli interventi. I soccorritori hanno tentato di estrarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima proveniva da Porto Recanati. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

FILOTTRANO - Tragedia nella notte a Filottrano. Intorno alla mezzanotte un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 58 anni, Gianluca Pesaresi, di Porto Recanati. Secondo le prime informazioni il sinistro è avvenuto in via Storaco. Per cause ancora in fase di accertamento il furgone alla guida dell’uomo si è ribaltato. La violenza dell’impatto è stata tale che il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, che hanno lavorato per estrarre l’uomo dalle lamiere. Le manovre di soccorso sono state tempestive ma purtroppo non sono servite a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Filottrano, resta incastrato sotto il furgone ribaltato: vani i soccorsi, Gianluca Pesaresi muore a 58 anni

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Resta incastrato sotto il furgone ribaltato: vani i soccorsi, muore a 58 anni

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