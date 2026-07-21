Un furgoncino si è ribaltato questa mattina in via Fratelli Cervi a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’incidente e ricostruire la dinamica. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o danni a terzi.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Incidente stradale nelle prime ore della mattinata a S an Giovanni Valdarno ( Arezzo), dove u n furgoncino si è ribaltato in via Fratelli Cervi. L'allarme è scattato alle ore 6.20, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, di 35 e 44 anni. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi ( Arezzo) in codice giallo. Le loro condizioni, pur richiedendo cure ospedaliere, non sarebbero tali da far temere per la vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Terranuova Bracciolini e della Misericordia di San Giovanni Valdarno, oltre all'autoinfermieristica del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furgoncino si ribalta nell'aretino, due feriti trasportati in ospedale

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