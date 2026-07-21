Furgoncino si ribalta all' alba nel Valdarno | due uomini feriti e trasportati in ospedale

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba, un furgoncino si è ribaltato lungo via Fratelli Cervi nel comune di San Giovanni Valdarno. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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San Giovanni Valdarno (Arezzo), 21 luglio 2206 – Paura all'alba a San Giovanni Valdarno, nell'aretino, dove un furgoncino si è ribaltato lungo via Fratelli Cervi. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 6.20, sono rimasti feriti due uomini di 35 e 44 anni, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. L'allarme è scattato subito e la centrale operativa del 118 dell'Asl Toscana Sud Est ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Per fortuna i feriti non sono gravi. I due occupanti del veicolo sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Terranuova Bracciolini e della Misericordia di San Giovanni Valdarno, insieme all'autoinfermieristica del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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