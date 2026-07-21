La terza edizione della ‘Francolino Walk and Run’ si terrà giovedì 23 luglio, con partenza alle 19,30 dal piazzale della Chiesa di San Marco. La gara è una competizione podistica che coinvolgerà i partecipanti in un percorso non specificato. L’evento si svolgerà nella giornata di giovedì e rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla corsa e alla camminata competitiva. Nessun dettaglio è stato fornito sul percorso o sui partecipanti.

Tutto pronto per la terza edizione della ‘Francolino Walk and Run’. Appuntamento podistico in programma giovedì 23 luglio con partenza dal piazzale della Chiesa di San Marco alle 19,30. I dettagli presentati ieri in Municipio, con l’assessore allo sport Francesco Carità, il presidente Polisportiva Putinati Andrea De Vivo e Mariella Ferri (presidente della Fondazione dalla Terra alla Luna), Chiara Mongardi (EmilBanca), Andrea Viaro (Pro Loco Francolino) e Stefania Menegatti (Farmacia La Sorgente). "Francolino è una fra le frazioni più attive in ambito sportivo e siamo orgogliosi di queste iniziative realizzate in sinergia con diverse realtà del territorio, appuntamenti che cerchiamo di sostenere - ha affermato l’assessore Carità -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Francolino Walk and Run’. Giovedì la gara competitiva

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Francolino Walk and Run. The competitive race is on Thursday.All is ready for the third edition of the 'Francolino Walk and Run'. The running event is scheduled for Thursday, July 23, starting from the square in front of the Church of San Marco at 7:30 p.m. sport.quotidiano.net