Le fortezze del Languedoc, tra cui Montségur, Peyrepertuse e Quéribus, situate tra le regioni di Aude e Ariège nel sud della Francia, hanno presentato domanda per essere inserite nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. Le strutture, costruite su speroni di roccia, puntano a ottenere il riconoscimento internazionale. La richiesta è stata avanzata nel tentativo di tutelare e valorizzare i siti storici. La decisione finale da parte dell'Unesco è ancora in fase di valutazione.

Milano, 21 lug. (askanews) - Sono arroccate su speroni di roccia, tra Aude e Ariège, nel sud della Francia. Montségur, Peyrepertuse, Quéribus e altre fortificazioni medievali sperano di entrare nel Patrimonio mondiale dell'Unesco. Per anni sono state conosciute come "castelli catari". Oggi la candidatura le presenta con un altro nome: Fortezze reali del Languedoc. Una scelta storica, ma anche politica, che nella regione ha aperto una discussione. Fabrice Chambon, guida al castello di Montségur: "Il fatto di parlare prima di fortezze reali e non di siti catari ha naturalmente colpito molte persone. Alcuni si sono lamentati, dicendo che si voleva cancellare il catarismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia, le fortezze del Languedoc puntano all'Unesco

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