Pochi giorni fa, i due hanno avuto uno scambio accesso diventato ormai noto. L’occasione dell’incontro era la presentazione di Mala. Roma Criminale, l’ultimo libro di Fagnani sulla criminalità romana, all’interno della rassegna culturale Appuntamenti d’Estate 2026 di Minori, in provincia di Salerno. Quella che doveva essere una classica presentazione di un libro, però, si è trasformata in un confrontoscontro tra due poli opposti, uno scambio che ha svelato senza troppi filtri la differenza sostanziale tra essere socializzati come uomini ed essere socializzate come donne in una società in cui gli stereotipi e i pregiudizi di genere resistono ancora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Fagnani e la domanda che a un uomo non avremmo mai fatto

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Francesco Chiofalo: Mi sono rifatto ma non sono soddisfatto - Belve 14/04/2026

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Belve, Francesca Fagnani e la domanda sulla maternità: il confronto con MarzulloDurante un programma televisivo, Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, si è trovata a rispondere a una domanda sulla maternità, invertendo i ruoli...

Temi più discussi: Ti rispondo per farti felice, ma chiedere 'perché non sei diventata madre?' nel 2026 non è opportuno, Non è vero, ogni domanda è giusto porla: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo; Francesca Fagnani è andata a Minori per parlare di mafia, Gigi Marzullo le ha chiesto perché non ha figli; La storia di Enrico Mentana e Francesca Fagnani nata dopo un corteggiamento durato un anno e mezzo; Scontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo dopo la domanda sulla maternità: Ti rispondo per farti felice.

Nel 2026 la tua domanda è inopportuna, Francesca Fagnani vs Gigi Marzullo sulla non maternità x.com

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Mi manca un figlio: Francesca Fagnani sbotta dopo la domanda di un giornalista, il videoFrancesca Fagnani sbotta dopo la domanda di Gigi Marzullo sulla maternità: la riposta della conduttrice di Belve. donnaglamour.it