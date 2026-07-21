I rappresentanti di Forza Italia Altopascio, il consigliere Luca Bianchi (foto) e la componente del direttivo Valeria Rielli intervengono in vista dell’atteso appuntamento di sabato 25 luglio " Tutti a Tavola sulla Via Francigena ". "Questa serata - dichiarano i componenti azzurri - rappresenta molto più di un semplice momento di convivialità estiva per la nostra comunita. E’ il simbolo profondo di ciò che Altopascio è, è stata e dovrebbe essere: un luogo di accoglienza, incontro e orgoglio identitario". "Questa radice culturale - si legge nella nota - è la stessa che abbiamo visto battere di recente con la "Contesa dei Briganti", dove lo spirito della goliardia si è unito perfettamente alla riscoperta dell’identita delle frazioni, e alle tradizioni locali che ritroviamo anche nello storico "Calderon dell’altopascio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Forza Italia in piazza. Alla tavolata sulla Francigena: "In mezzo alla nostra gente"

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