Forbidden fruit 3 replica puntata 21 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 21 maggio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset. In questa puntata, il personaggio principale, dopo un fallimento finanziario, si trova a vivere in povertà presso l’abitazione di un autista. I figli cercano di adattarsi alla nuova condizione, mentre gli eventi si susseguono nel racconto quotidiano della serie.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 21 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit, dopo il tracollo finanziario, si ritrova a vivere in povertà a casa di Sitki, il suo autista, circondato dai figli che cercano faticosamente di adattarsi alla nuova realta’. Ed è a casa di Sikti che entra in scena Döne, la vicina impicciona, insieme a sua sorella Dürdane. La donna, con la sua invadenza, sottolinea comicamente la caduta sociale dell’ex magnate. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 130 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia
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