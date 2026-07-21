Fondi assegnati a negozi e attività Su le serrande

Seconda fase, a Barberino di Mugello, per il progetto di rigenerazione commerciale e sociale " Agorà della Comunità ". Nel 2025 il Comune concretizzò un’idea originale, per cercare di arginare lo svuotamento del centro storico. Nel periodo post-terremoto, quando il Municipio era inagibile, prese in affitto sei fondi commerciali vuoti, in corso Corsini, per collocarvi gli uffici comunali. Poi quando il Municipio venne riaperto, non restituì i fondi, ma li mise a disposizione, per un tempo determinato, ad attività economiche e culturali. Fu fatto un bando, undici associazioni e privati entrarono in graduatoria. Sono adesso quattro i "negozi" riaperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Qui il #M5S sostiene che se l’ #Ucraina dovesse entrare nella Ue, le Regioni del Sud perderebbero metà dei fondi europei assegnati. Che motivazione nobile. Da notare che queste stesse Regioni riescono a spendere e rendicontare meno del 3% dei fondi eu x.com