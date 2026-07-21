Fondazione della Comunità Bergamasca | 233 progetti sostenuti con 4,6 milioni di euro

Nel 2025, la Fondazione della Comunità Bergamasca ha raccolto 3,3 milioni di euro attraverso 716 donazioni. Il 37% delle risorse, pari a circa 1,2 milioni di euro, proviene dal territorio, mentre il restante 63% deriva dai trasferimenti di Fondazione Cariplo. Con questa somma sono stati sostenuti 233 progetti.

Bergamo. Nel corso del 2025 Fondazione della Comunità Bergamasca ha raccolto 716 donazioni, per un valore complessivo di 3,3 milioni euro. Il 37% delle risorse proviene dal territorio ( 1,2 milioni di euro ), mentre il restante 63% deriva dai Trasferimenti Territoriali di Fondazione Cariplo ( 2,1 milioni di euro ). Nello stesso periodo la Fondazione ha sostenuto 233 progetti, deliberando contributi per 4,6 milioni di euro. L’area Sociale si conferma quella di maggiore impegno, con 124 progetti sostenuti per oltre 3,2 milioni di euro, pari a circa il 70% delle risorse complessivamente erogate. Seguono la Cultura, con 99 progetti finanziati per 1,2 milioni di euro, e l’ Ambiente, con 10 progetti per 197 mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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