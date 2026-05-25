Bandi territoriali 2026 di Fondazione della Comunità Bergamasca | 1,1 milioni per sociale cultura e ambiente

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha selezionato 125 progetti nei Bandi 2026, con un finanziamento totale di oltre 1,1 milioni di euro. Le iniziative riguardano i settori sociale, cultura e ambiente e coinvolgono la provincia di Bergamo. I progetti sono stati scelti tra le proposte presentate nell’ambito dei bandi territoriali 2026. La somma assegnata mira a sostenere attività e interventi locali in queste aree.

Sono 125 i progetti selezionati dalla Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito dei Bandi 2026 dedicati al Sociale, alla Cultura e all’Ambiente, per un finanziamento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro destinati alla provincia di Bergamo. Nel dettaglio, sono stati finanziati 44 progetti nell’area Sociale (460 mila euro), 69 nell’area Cultura (515 mila euro tra Bando Cultura e Bando Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici) e 12 nell’area Ambiente (164 mila euro). Il finanziamento dei bandi è garantito da 1 milione di euro di Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo (a cui si aggiungeranno, per il 2026, 250 mila euro dedicati al Bando Salute Mentale e 110 mila euro per il Bando Microprogetti), a cui si aggiunge il co-finanziamento per il Bando Ambiente di SACBO S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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