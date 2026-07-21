Foggia furti d' auto ed esplosivo contro Atm | 11 misure cautelari
A Foggia sono state eseguite 11 misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver commesso furti d'auto, attacchi ad ATM con esplosivi e rapine. Le indagini hanno portato all'identificazione di alcuni soggetti coinvolti in attività criminali di questo tipo. Le autorità hanno arrestato i sospettati e sequestrato materiale utilizzato negli attacchi. Le operazioni sono state condotte dai militari in collaborazione con altre forze di polizia.
Roma, 21 lug. (askanews) - Furti d'auto, assalti ad Atm con l'impiego di materiale esplosivo e rapina: con queste accuse i militari del comando provinciale carabinieri di Potenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 11 persone residenti nella provincia di Foggia, ritenute gravemente indiziate di essere i componenti di un gruppo criminale dedito in via sistematica a questo tipo di reati. Le indagini sono partire dopo l'assalto, a marzo 2025, allo sportello Atm della filiale Bper Banca di Lavello, in pieno centro abitato, sventrato con ordigni rudimentali per prelevare oltre 22. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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