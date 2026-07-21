Foggia furti d' auto ed esplosivo contro Atm | 11 misure cautelari

Notizia in breve

A Foggia sono state eseguite 11 misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver commesso furti d'auto, attacchi ad ATM con esplosivi e rapine. Le indagini hanno portato all'identificazione di alcuni soggetti coinvolti in attività criminali di questo tipo. Le autorità hanno arrestato i sospettati e sequestrato materiale utilizzato negli attacchi. Le operazioni sono state condotte dai militari in collaborazione con altre forze di polizia.