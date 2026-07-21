Fiumicino mezza carreggiata chiusa alla rotatoria della Madonnella | ecco quando

Notizia in breve

Dalle 22 di martedì 21 luglio, una notte di lavori interesserà la rotatoria della Madonnella a Fiumicino. Durante l’intervento, mezza carreggiata sarà chiusa per il rifacimento del manto stradale, con modifiche temporanee alla circolazione. I lavori sono programmati per tutta la notte e si concluderanno nel primo mattino successivo. Non sono previste altre chiusure o variazioni di traffico oltre a questa.