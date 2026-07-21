Fiumicino mezza carreggiata chiusa alla rotatoria della Madonnella | ecco quando
Dalle 22 di martedì 21 luglio, una notte di lavori interesserà la rotatoria della Madonnella a Fiumicino. Durante l’intervento, mezza carreggiata sarà chiusa per il rifacimento del manto stradale, con modifiche temporanee alla circolazione. I lavori sono programmati per tutta la notte e si concluderanno nel primo mattino successivo. Non sono previste altre chiusure o variazioni di traffico oltre a questa.
Fiumicino, 21 luglio 2026 – Una notte di lavori attorno alla nuova rotatoria della Madonnella. Dalle 22 di martedì 21 luglio partiranno gli interventi per il rifacimento del manto stradale, con modifiche temporanee alla circolazione. Per consentire lo svolgimento delle operazioni saranno istituiti il divieto di sosta e la chiusura alternata di mezza carreggiata. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori. Le strade interessate. Il cantiere coinvolgerà la rotatoria e i relativi accessi da: La chiusura interesserà di volta in volta una parte della carreggiata, permettendo agli operai di procedere gradualmente con la posa del nuovo asfalto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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