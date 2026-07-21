firenze in 300 per fakir

Oltre trecento persone si sono radunate davanti alla prefettura di Firenze martedì pomeriggio, manifestando solidarietà a Abderrahim Fakir, 42 anni, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso e richiesto chiarimenti sulle circostanze della morte. Nessun incidente è stato segnalato durante il presidio.

Oltre trecento persone in presidio sotto la prefettura di Firenze martedì pomeriggio per esprimere solidarietà ad Abderrahim Fakir, 42enne morto a Bologna domenica scorsa durante un intervento di polizia. A promuovere l’iniziativa chiamata "È stato morto un uomo", sono Anpi Firenze, Arci Firenze e Cgil. “Le immagini che stanno circolando non lasciano spazio a dubbi - si legge in una nota - Fakir muore schiacciato a terra da due agenti di polizia, immobilizzato, senza possibilità di muoversi né di respirare". “Siamo qui per dare un segnale, insieme a tutte le associazioni con cui di solito collaboriamo per difendere i valori democratici - ha detto Bernardo Marasco, segretario Cgil Firenze - nel Paese c'è un clima di odio, c'è un clima in cui ogni cosa che disturba l'ordine è un elemento che deve essere addirittura punito. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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