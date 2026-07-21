A Nave a Rovezzano, lungo l'Arno, si è sviluppata una vegetazione alta fino a due metri sulla sponda del fiume. La presenza di questa vegetazione ha generato alcune segnalazioni sui social nei giorni scorsi. Il Consorzio di Bonifica ha spiegato che questa situazione non rappresenta un abbandono, ma una scelta volontaria per tutelare il corso d’acqua.

La vegetazione alta fino a due metri lungo la sponda dell’Arno, all'altezza di Nave a Rovezzano, ha suscitato nei giorni scorsi delle segnalazioni sui social. Un video in particolare mostra canne e arbusti che hanno invaso il margine della massicciata.Un sopralluogo del Corriere Fiorentino conferma la situazione: lo scenario è da «giungla vietnamita». Dal Consorzio di Bonifica, però, spiegano che non si tratta di un’area lasciata all’abbandono, ma del risultato di una precisa scelta gestionale: «In quel tratto abbiamo già effettuato due passaggi di sfalcio della vegetazione stagionale: il primo tra il 22 e il 27 aprile e il secondo tra l'8 e il 10 luglio. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Firenze ha una «giungla» sull'Arno a Nave a Rovezzano. Il Consorzio di Bonifica: «Non è abbandono ma scelta voluta: tutela il fiume»

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