Firenze centinaia di persone al presidio per l’uomo morto a Bologna
A Firenze, circa 500 persone si sono radunate in via Cavour per un presidio organizzato da Anpi, Arci e Cgil, in memoria di Abderrahim Fakir, morto durante un controllo di polizia a Bologna. L'assembramento è iniziato con alcune decine di partecipanti, poi si è ampliato nel corso della giornata. La manifestazione è durata diverse ore, con le persone che hanno stretto le file lungo il marciapiede, portando cartelli e slogan.
Firenze, 21 luglio 2026 – Prima qualche decina di persone, poi il marciapiede di via Cavour si riempie. Alla fine saranno circa 500 i partecipanti al presidio promosso da Anpi Firenze, Arci Firenze e Cgil per Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna durante un controllo di polizia. Una folla composita, difficile da racchiudere in una sola immagine: giovani con le bandiere dei collettivi, anziani con gli striscioni dell’associazionismo antifascista, rappresentanti sindacali, cittadini arrivati senza simboli ma con la volontà di esserci. Generazioni diverse, accomunate da un sentimento netto: la rabbia. Una rabbia però composta, rimasta dentro i confini della protesta, affidata alle parole degli interventi e ai cartelli sollevati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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