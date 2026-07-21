Firenze centinaia di persone al presidio per l’uomo morto a Bologna

Notizia in breve

A Firenze, circa 500 persone si sono radunate in via Cavour per un presidio organizzato da Anpi, Arci e Cgil, in memoria di Abderrahim Fakir, morto durante un controllo di polizia a Bologna. L'assembramento è iniziato con alcune decine di partecipanti, poi si è ampliato nel corso della giornata. La manifestazione è durata diverse ore, con le persone che hanno stretto le file lungo il marciapiede, portando cartelli e slogan.