Nella notte, tre uomini vestiti di nero e con caschi hanno tentato di assaltare un laboratorio orafo. Sono arrivati a bordo di un’auto nera con targa straniera, coperta da un estintore usato per oscurare la targa. Il colpo non è andato a buon fine e i banditi sono fuggiti. Durante la fuga, hanno lasciato l’estintore sul luogo dell’assalto. La polizia sta indagando sulle modalità dell’intervento.

Firenze, 21 luglio 2026 - Sembra una scena da film d'azione. Tre uomini vestiti completamente di nero, con caschi integrali calati sul volto, un'Audi nera con targa gialla straniera e perfino un estintore utilizzato per coprire la targa dell'auto durante la fuga. È il tentato furto avvenuto nella notte ai danni del laboratorio orafo Redò Florence, in via Aretina. Il colpo sventato da alcuni giovani. L'assalto è avvenuto intorno alle 02:50 di martedì 21 luglio. I malviventi hanno cercato di introdursi all'interno del laboratorio, aperto nel 1989 da Valerio Salvadori e Marco Frangini, riuscendo ad abbattere il bandone d'ingresso. Il colpo, però, è stato interrotto dall'arrivo di alcuni giovani che stavano rientrando dopo una serata fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, assalto nella notte al laboratorio orafo, ma il colpo fallisce: banditi usano un estintore per coprire la fuga

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