Fallisce l’assalto al Postamat di Catania | ordigno non esplode banditi in fuga
Nella notte a Catania, un tentativo di furto presso un ufficio postale in via Canfora si è concluso con l'esplosione di un ordigno che non ha provocato danni e con i banditi in fuga. L'episodio ha creato momenti di tensione nella zona, ma nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentato colpo nella notte in un ufficio postale di via Canfora Momenti di tensione nella notte a Catania, dove un gruppo di malviventi ha tentato di assaltare lo sportello Atm di un ufficio postale in via Canfora. Il piano però non è andato a segno: l’ordigno artigianale utilizzato per far saltare la cassaforte non ha funzionato, costringendo i banditi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Banditi con il volto coperto fuggiti in auto Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili avrebbero agito durante la notte con il volto travisato. Dopo il fallimento dell’esplosione, il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce pochi minuti prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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