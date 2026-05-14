Fallisce l’assalto al Postamat di Catania | ordigno non esplode banditi in fuga

Nella notte a Catania, un tentativo di furto presso un ufficio postale in via Canfora si è concluso con l'esplosione di un ordigno che non ha provocato danni e con i banditi in fuga. L'episodio ha creato momenti di tensione nella zona, ma nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentato colpo nella notte in un ufficio postale di via Canfora Momenti di tensione nella notte a Catania, dove un gruppo di malviventi ha tentato di assaltare lo sportello Atm di un ufficio postale in via Canfora. Il piano però non è andato a segno: l’ordigno artigianale utilizzato per far saltare la cassaforte non ha funzionato, costringendo i banditi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Banditi con il volto coperto fuggiti in auto Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili avrebbero agito durante la notte con il volto travisato. Dopo il fallimento dell’esplosione, il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce pochi minuti prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fallisce l’assalto al Postamat di Catania: ordigno non esplode, banditi in fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sventato assalto al bancomat: banditi in fugaMomenti di tensione e paura all’alba di ieri, dove un tentato assalto a un bancomat si è concluso con la fuga dei malviventi prima ancora che il... Leggi anche: Piede di porco e ordigno per sventrare il Postamat: il sistema 'intelligente' mette in fuga i ladri Temi più discussi: Marmotta difettosa, innescano la miccia ma non esplode: fallisce il colpo alle Poste di via Canfora; Assalto allo sportello Postamat, ordigno artigianale sventra l'ufficio ma il colpo fallisce; Nel Catanese nuovo un assalto con la tecnica della marmotta: nel mirino ancora la Posta; Fallisce l’assalto al Postamat di Catania: ordigno non esplode, banditi in fuga. Assalto con l'esplosivo alle Poste di Catania, ma il colpo fallisceAssalto nella notte all’ufficio postale di via Canfora, a Catania, dove alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello ... catania.gds.it Perugia, fallisce il colpo al Postamat. In auto con l'esplosivo ma un cittadino-detective scopre la bandaStavolta il colpo con la tecnica della marmotta a un altro Postamat, non è neanche iniziato. Merito di un cittadino che ha visto due auto sospette e ha chiamato le forze dell’ordine. Arnesi per lo ... ilmessaggero.it