All’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze torna il concerto SOS PALESTINA2!

La lineup di S.O.S. PALESTINA2!, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso alla popolazione palestinese, si arricchisce oggi di quattro altri ospiti: la storica band simbolo del rock alternativo italiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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