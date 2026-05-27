All’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze torna il concerto SOS PALESTINA2!

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La lineup di S.O.S. PALESTINA2!, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso alla popolazione palestinese, si arricchisce oggi di quattro altri ospiti: la storica band simbolo del rock alternativo italiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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