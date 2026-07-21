fiori in movimento la mostra contro la violenza

Una mostra sui fiori è stata allestita a Bagni di Lucca per celebrare il decimo anniversario di un’attività artistica. L’evento, intitolato “Fiori in movimento”, utilizza le opere per rappresentare la lotta contro la violenza. La mostra presenta installazioni e rappresentazioni floreali che si muovono, creando un percorso visivo dedicato alla denuncia e alla sensibilizzazione. L’esposizione rimarrà aperta fino a data da definire.

Fiori in movimento contro la violenza. Eva Alessandra Lombardi ha festeggiato il decennale della sua attività artistica a Bagni di Lucca con una mostra del tutto originale dedicata ai fiori e, attraverso loro. contro la violenza. La personale è stata inaugurata sabato pomeriggio 18 luglio nell’atrio del Palazzo Comunale dove resterà in esposizione fino al 31 luglio prossimo negli orari di apertura del comune. I quadri presentati sono in tutto 13, con la collaborazione delle fioraie di Fornoli Jessica e Sonia. Al taglio del nastro con l’artista erano presenti l’assessore Priscilla Valentino e il sindaco Paolo Michelini con la partecipazione di numeroso pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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