Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Caccia agli esterni I nomi sul tavolo di Paratici
Fabio Paratici sta cercando di acquistare almeno un esterno offensivo prima della partenza della squadra per la tournée in Inghilterra, prevista venerdì dopo il pranzo. La trattativa è in corso e i nomi sono sul tavolo. La società ha fretta di concludere l'operazione prima della partenza.
Firenze, 22 luglio 2026 - La corsa è contro il tempo. Fabio Paratici vuole regalare a Fabio Grosso almeno un esterno offensivo prima della partenza della Fiorentina per la tournée inglese, in programma venerdì dopo il pranzo della squadra. Un obiettivo ambizioso, anche se al Viola Park nessuno vive questa scadenza come un ultimatum. Se l'operazione dovesse concretizzarsi qualche giorno più tardi, il piano di mercato non cambierebbe. Resta però la necessità di intervenire in un reparto che, al momento, è ancora incompleto. Le idee sul tavolo non mancano e i contatti si moltiplicano. Il nome di Alejandro Garnacho, accostato ai viola nelle ultime ore, sembra destinato a sfumare visto l'interesse concreto dell'Aston Villa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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