La terza ondata di caldo in Italia sta terminando, con aria fresca proveniente dalla Norvegia che sta entrando nel paese. Le temperature sono in calo al centro-nord, dove già domenica e lunedì si sono registrate diminuzioni. Tra oggi e domani, anche le zone centrali, esclusa Roma, vedranno un calo delle temperature, che comunque rimangono intorno ai 35 gradi. Le regioni meridionali dovranno attendere fino a giovedì e venerdì per un calo dei valori termici, mentre temporali sono previsti in alcune aree.

Ore contate per la terza ondata di caldo che ha investito l’Italia nell’ultima settimana. Se al centro Nord la colonnina di mercurio ha cominciato a scendere fra domenica e lunedì, tra oggi e domani toccherà al centro - ad accezione di Roma dove si toccano ancora i 35 gradi - per poi proseguire verso le regioni meridionali tra giovedì e venerdì. “Le previsioni ci dicono che questi giorni sono la coda della terza ondata di calore di questa estate, anche se rimangono alcune zone calde - spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - Ancora tutto domani e in parte giovedì il Sud avrà temperature elevate, con picchi di 37, anche 40, gradi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Fine della terza ondata di caldo in Italia: aria fresca norvegese e temporali in arrivo

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