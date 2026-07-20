L'Italia sta vivendo gli ultimi giorni di caldo intenso, con un’ondata di afa che coinvolge il centro-sud. Sono già stati registrati temporali nel nord del paese, e da giovedì è previsto un ingresso di aria più fresca che interesserà l’intera penisola.

Il caldo sull’Italia. Continua l’ondata di afa che attanaglia il centro sud. Già in atto i primi temporali sul nord poi da giovedì l’ingresso di aria più fresca su tutto lo stivale. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ultimi giorni di caldo. In arrivo temporali e aria fresca

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