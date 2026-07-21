Macao, 21 lug. - (Adnkronos) - L'attesa è finita. Domani alle ore 10:00 italiane (in diretta su Dazn e Vbtv) l'Italia del Ct Julio Velasco aprirà le Finals di Vnl 2026 a Macao. All'East Asian Games Dome le azzurre (testa di serie 2) sfideranno nei quarti di finale l'Olanda, settima al termine della fase intercontinentale e già incontrata e battuta (3-0) da capitan Danesi e compagne nella prima week di Brasilia. L'Italia, alla quinta Finals consecutiva (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024 a Bangkok e poi bissato nel 2025 a Lodz in un percorso che, in caso di successo sull'Olanda, si incrocerebbe con quello della vincente del quarto di finale Brasile-Giappone (domani alle ore 13:30 italiane). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finals di Nations Leagua al via a Macao, domani le azzurre sfidano l'Olanda

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