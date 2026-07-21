Finali di Volley Nations League donne il ct Velasco | In campo dimenticando i trionfi

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di pallavolo affronta domani i quarti di finale della Nations League contro l’Olanda a Macao. La squadra ha già incontrato le avversarie e le ha battute nella prima settimana di competizioni a Brasilia. Il commissario tecnico ha invitato le giocatrici a scendere in campo senza lasciarsi influenzare dai risultati passati, concentrandosi sulla partita presente.

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In campo dimenticando i trionfi. Julio Velasco prepara la sua Italia alle finali della Nations League di pallavolo: prima sfida, ai quarti, con l'Olanda domani a Macao, nazionale già incontrata e battute dalle campionesse azzurre nella prima settimana di competizioni a Brasilia. "Sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare - le parole del ct -. Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello. Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week ed ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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