La nazionale italiana di pallavolo affronta domani i quarti di finale della Nations League contro l’Olanda a Macao. La squadra ha già incontrato le avversarie e le ha battute nella prima settimana di competizioni a Brasilia. Il commissario tecnico ha invitato le giocatrici a scendere in campo senza lasciarsi influenzare dai risultati passati, concentrandosi sulla partita presente.

In campo dimenticando i trionfi. Julio Velasco prepara la sua Italia alle finali della Nations League di pallavolo: prima sfida, ai quarti, con l'Olanda domani a Macao, nazionale già incontrata e battute dalle campionesse azzurre nella prima settimana di competizioni a Brasilia. "Sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare - le parole del ct -. Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello. Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week ed ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Finali di Volley Nations League donne, il ct Velasco: "In campo dimenticando i trionfi"

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Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN

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Hehehe.. Ha ricevuto quello che si meritava davvero. reddit

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