Volley Nations League | l' Italia di Velasco travolge il Belgio 3-0

Notizia in breve

L’Italia di Julio Velasco ha vinto 3-0 contro il Belgio nella terza giornata della Pool 8 della Volleyball Nations League a Hong Kong. I parziali sono stati 25-20, 25-16 e 25-. Dopo aver battuto l’Ucraina, la squadra italiana ha continuato la serie positiva. La partita si è svolta alla Kai Tak Arena.