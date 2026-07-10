Volley Nations League | l' Italia di Velasco travolge il Belgio 3-0
L’Italia di Julio Velasco ha vinto 3-0 contro il Belgio nella terza giornata della Pool 8 della Volleyball Nations League a Hong Kong. I parziali sono stati 25-20, 25-16 e 25-. Dopo aver battuto l’Ucraina, la squadra italiana ha continuato la serie positiva. La partita si è svolta alla Kai Tak Arena.
Prosegue la marcia delle azzurre di Julio Velasco in Volleyball Nations League. Dopo la vittoria sull'Ucraina, l'Italia ha superato anche il Belgio con un netto 3-0 (25-20; 25-16; 25-) alla Kai Tak Arena nella sfida valida per la terza giornata della Pool 8 in svolgimento ad Hong Kong. Reduce da un giorno di recupero e allenamento, le azzurre hanno imposto il loro gioco mostrando un notevole miglioramento tecnico e fisico rispetto al match d'esordio di mercoledì. Con questo successo Antropova e compagne balzano a quota 8 vittorie in classifica generale, superano gli Stati Uniti, sconfitti anche dalla Turchia dopo il passo falso con la Polonia nella terribile Pool di Osaka, ed ipotecano la qualificazione alle Finals di Macao. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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VNL Femminile 2026: Velasco nel post Italia-Giappone 3-0
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Prosegue la marcia delle azzurre di Julio Velasco in Volleyball Nations League. Dopo la vittoria sull'Ucraina, l'Italia ha superato anche il Belgio #sportmediaset facebook
Guardando i mondiali per curiosità sono andato a vedere il calendario della nations league e la prima è questa, voi che ne pensate? Io vorrei andarla a vedere, se vogliamo una rivoluzione bisogna partire da lì reddit
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