Final Fantasy XIV Mobile chiude dopo un anno | cancellata anche la versione globale
Final Fantasy XIV Mobile, sviluppato da Tencent e Square Enix, si chiude dopo un anno di vita. I server della versione cinese smetteranno di funzionare il 30 settembre 2026, mentre la versione globale non sarà mai lanciata. La decisione è stata comunicata ufficialmente, interrompendo così il progetto di un gioco mobile basato sull’universo di Final Fantasy XIV.
Brutte notizie per chi attendeva Final Fantasy XIV Mobile. Tencent e Square Enix hanno deciso di interrompere il progetto: i server della versione cinese chiuderanno definitivamente il 30 settembre 2026, mentre il lancio globale è stato cancellato. Il gioco non arriverà quindi in Europa, Italia e negli altri mercati internazionali, nonostante la distribuzione mondiale fosse prevista dopo il debutto iniziale in Cina. Perché Final Fantasy XIV Mobile chiude. Secondo la comunicazione ufficiale, Tencent e Square Enix hanno concordato la conclusione dell’accordo di licenza a causa di cambiamenti nel mercato e di una revisione delle rispettive attività commerciali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
FFXIV Mobile Is Shutting Down Before Global Launch
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