Filippo Bisciglia chi è il conduttore di Temptation Island | carriera vita privata e curiosità

La finale dei Mondiali di calcio ha dominato gli ascolti televisivi di domenica sera, trasmettendo partite in diretta. Su Canale 5, il programma “Racconto di una notte” ha mantenuto una buona audience. La Rai non ha ancora scelto il conduttore per il dopo Sciarelli, lasciando aperti diversi nomi in corsa. Nel frattempo, un procedimento legale riguarda un caso giudiziario in cui si discute di risarcimenti e reati.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Dal Grande Fratello al successo in TV: il volto simbolo dell’estate italiana continua a conquistare il pubblico con empatia e professionalità. Filippo Bisciglia è uno dei conduttori televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Roma il 24 giugno 1977, ha saputo costruire nel corso degli anni una carriera solida, diventando il volto indiscusso di Temptation Island. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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