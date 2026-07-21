Il festival Filagosto torna dal 30 luglio al 2 agosto nell’Area feste di Bonate Sopra, dopo l’assenza del 2025. La nuova edizione, ispirata ai Ramones, prevede quattro serate di musica dal vivo. Il festival, attivo per oltre vent’anni, non si era svolto l’anno precedente a causa di una sospensione. L’organizzazione ha annunciato la volontà di riprendere l’evento dopo lo stop.

Il Filagosto si riaccende nell’Area feste di Bonate Sopra, con quattro serate di musica live, dal 30 luglio al 2 agosto. Nel 2025 il festival, che per oltre vent’anni era stato un punto di riferimento per tanti giovani, non aveva potuto tenersi a Filago. Negli ultimi anni, i costi per organizzarlo erano aumentati in modo esponenziale. Per vent’anni l’ingresso è stato totalmente gratuito e solo nel 2023, davanti a un mercato sempre più costoso, era stato introdotto un biglietto simbolico di 1 euro, aumentato poi a 5 euro nel 2024 per far fronte alle spese in crescita. L’anno scorso l’associazione di promozione sociale Filagogiovani aveva organizzato il Filagostino sempre nell’area festa di Bonate Sopra. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Filagosto, il festival torna dopo lo stop del 2025. La nuova edizione ispirata ai Ramones: «Abbiamo voglia di ripartire»

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