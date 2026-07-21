Fico | Riecco l' Autonomia il Sud faccia fronte comune

Il Consiglio dei ministri si prepara a approvare un disegno di legge unico per ciascuna Regione, con le pre-intese già approvate per Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. La decisione riguarda le quattro Regioni del Nord amministrate dal centrodestra. Fico ha commentato che il Sud dovrebbe fare fronte comune e riaccendere l'autonomia.

Il Consiglio dei ministri si appresta a varare un singolo disegno di legge per ogni Regione di cui sono state già approvate le pre-intese, e cioè le quattro del Nord amministrate dal centro destra, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. L’intesa definitiva — per la precisione — sarà corredata di due allegati. Testi riferiti rispettivamente uno alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica, l’altro alle materie che non comportano Livelli Essenziali delle Prestazioni. Lo annuncia il ministro delle Regioni e Autonomie, Roberto Calderoli. Le materie non Lep sono tre: Protezione civile, Professioni e Previdenza... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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