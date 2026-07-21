Una donna di Ferrara si è recata al pronto soccorso con dolori intensi all'inguine e febbre, ma dopo ore di attesa è stata dimessa e tornata a casa. Successivamente è deceduta. Sono tre le professioniste sanitarie dell'ospedale Sant’Anna di Cona iscritte nel registro degli indagati nel procedimento in corso.

Sono tre le professioniste sanitarie dell'ospedale Sant'Anna di Cona iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Maurilla Zona, la 52enne di Coccanile deceduta lo scorso 30 giugno, poche ore dopo aver lasciato volontariamente il pronto soccorso dove si era recata per forti dolori inguinali e febbre che si protraevano da alcuni giorni. L'iscrizione riguarda una dottoressa e un'ostetrica in servizio al pronto soccorso ginecologico, assistite dall'avvocato Marco Linguerri, e un'infermiera del pronto soccorso generale, difesa dall'avvocato Michele Ciaccia. I fatti risalgono allo scorso 29 giugno. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, va al pronto soccorso: «Forti dolori all'inguine e febbre». Dopo ore d'attesa torna a casa e muore: tre indagati tra medici e infermieri

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