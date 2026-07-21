Ferie i docenti devono poterle prendere anche durante l’anno scolastico Anief chiede che venga stabilito per via contrattuale

Anief chiede che i docenti possano usufruire delle ferie anche durante l’anno scolastico, proponendo che questa possibilità venga stabilita tramite accordo contrattuale. Il presidente dell’associazione ha sottolineato come la questione riguardi direttamente il diritto dei docenti a programmare periodi di riposo senza dover attendere le ferie estive. La proposta mira a regolamentare meglio le modalità di fruizione delle ferie nel rispetto delle esigenze di servizio e di benessere del personale.

Intervento di Marcello Pacifico Presidente Anief sulle ferie per i docenti, tematica sempre di particolare interesse e coinvolgimento, per la natura particolare dell'istituto contrattuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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