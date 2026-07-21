Fedez è stato ricoverato lunedì sera all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. È arrivato in ambulanza al pronto soccorso poco prima delle 22 a causa di problemi gastrici. Le sue condizioni sono attualmente sconosciute.

Fedez è stato ricoverato nella serata di lunedì all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è arrivato al Pronto Soccorso in ambulanza poco prima delle 22 per problemi gastrici. Secondo fonti sanitarie, lamentava disturbi gastrointestinali probabilmente legati all’uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sono gravi, ma i medici hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti per chiarire l’origine del problema, soprattutto alla luce dei precedenti di salute. Tre anni fa, nel 2023, Fedez era stato operato d’urgenza proprio nello stesso ospedale per un’emorragia interna causata da ulcere. L’anno precedente, nel 2022, era invece stato ricoverato al San Raffaele, dove aveva subito un intervento per l’asportazione di un tumore al pancreas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fedez ricoverato a Milano: "Arrivato in ambulanza", le sue condizioni

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Fedez, le sue condizioni e perché è stato ricoveratoIl rapper è stato ricoverato in ospedale lunedì sera dopo aver accusato un malore improvviso.

Fedez resta ricoverato al Fatebenefratelli: le sue condizioni non sono graviFedez, pseudonimo di Federico Lucia, è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano.

Temi più discussi: Fedez ricoverato in ospedale a Milano per problemi gastrici: l'arrivo in ambulanza; Fedez in ospedale a Milano, le condizioni non sarebbero gravi; Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nell’ospedale in cui è stato operato nel 2023; Fedez in ospedale a Milano, in ambulanza al Fatebenefratelli.

Milano, Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli. Il rapper era arrivato in pronto soccorso ieri sera a causa di una patologia gastrointestinale legata all'uso di antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Resta sempre aggiornato con x.com

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