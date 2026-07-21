Fedez è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove i medici stanno completando gli accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se è stato trasportato in ambulanza in modo d’urgenza. La sua permanenza in ospedale continua mentre si attendono ulteriori esami. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause del ricovero o sulla prognosi.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma Fedez resta ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove i medici stanno completando gli accertamenti dopo il trasporto d’urgenza in ambulanza. Il rapper è arrivato al pronto soccorso nella serata di lunedì 20 luglio, colpito da forti dolori gastrointestinali che hanno subito fatto pensare alla riapertura di una vecchia ulcera. Un episodio probabilmente legato, secondo le prime indiscrezioni trapelate, all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Fedez in ospedale. Federico Lucia, questo il nome all’anagrafe dell’artista, è stato accompagnato nella struttura poco prima delle 22. L’allarme più immediato sarebbe rientrato, ma i sanitari hanno deciso di trattenerlo sotto osservazione per ricostruire con precisione l’origine del malore ed escludere possibili complicazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fedez resta in ospedale: medici cauti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi

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