Federica Venturelli ha firmato un contratto biennale con la UAE Team ADQ, entrando nel World Tour. La passista cremonese, che ha passato anni nell’UAE Development Team, ha dichiarato che il quartetto ha margini di miglioramento e che è importante provare spesso insieme. Ha anche ricordato alcune cadute che le sono rimaste impresse, senza specificare dettagli.

Il 2026 è l’anno della definitiva consacrazione di Federica Venturelli. Dopo il percorso di crescita all’interno dell’UAE Development Team, la passista cremonese ha compiuto il grande salto nel World Tour, approdando alla UAE Team ADQ con un contratto biennale. Classe 2005, Venturelli continua a confermarsi uno dei talenti più promettenti del ciclismo femminile italiano, grazie anche alla sua capacità di coniugare strada e pista ad altissimi livelli. Ai recenti Europei Under23 di Cottbus ha ulteriormente arricchito il proprio palmarès conquistando due titoli continentali, nell’inseguimento individuale e nella corsa a punti. Una rassegna chiusa però con una caduta nell’Omnium che, fortunatamente, non le ha lasciato conseguenze serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Venturelli: “Il quartetto ha margini, importante provare tanto insieme. Alcune cadute mi sono rimaste in testa”

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