EA SPORTS ha aggiornato i menu di Ultimate Team introducendo una nuova sezione chiamata Conto alla rovescia FUTTIES. Questa novità anticipa l’arrivo della promozione estiva FUTTIES, che si svolgerà a breve. La sezione permette di seguire i countdown e le novità legate all’evento, offrendo ai giocatori informazioni e aggiornamenti in tempo reale. L’introduzione si inserisce nel previsto calendario di aggiornamenti stagionali di Ultimate Team.

In vista dell’arrivo della celebre promo estiva, EA SPORTS ha rilasciato una nuova ed interessante Evoluzione nei menu di Ultimate Team: Conto alla rovescia FUTTIES. Questa volta l’attenzione si sposta sulle carte argento speciali, offrendo un boost di livello altissimo per preparare il terreno alle settimane più calde dell’anno. L’iniziativa è attiva per i prossimi 17 giorni ed è riscrivibile esclusivamente tramite App, con un costo d’ingresso fissato a 100.000 crediti o 500 FC Points. Requisiti di idoneità. Per poter inserire un giocatore all’interno di questa Evoluzione e applicare i miglioramenti, la carta deve rispettare paletti ben precisi: Tutti i miglioramenti della carta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, evoluzione Conto alla rovescia FUTTIES: guida

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