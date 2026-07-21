Farmaci in gravidanza | sono davvero vietati?

Durante la gravidanza, le donne possono trovarsi a dover assumere farmaci per motivi di salute. Non esistono divieti assoluti, ma alcune sostanze sono sconsigliate o richiedono attenzione. La durata della gravidanza, di circa nove mesi, coinvolge periodi in cui si devono valutare attentamente le terapie. La decisione di assumere farmaci deve essere sempre presa con il consulto di un medico, considerando i rischi e i benefici per la madre e il bambino.

Farmaci in gravidanza, che fare? La gestazione dura, quando a termine, 9 mesi: questo significa che per diverso tempo si può essere alle prese con istanze vecchie e nuove legate al proprio stato di salute, e questo include l’uso di medicinali o l’eventuale necessità di terapie. Nel pensiero comune i farmaci sarebbero completamente vietati in gravidanza, ma le cose stanno davvero in questo modo? Cosa sapere sui farmaci in gravidanza. Le sostanze che assumiamo in gravidanza possono attraversare la placenta e avere impatto sullo sviluppo del feto: i medicinali che fanno questo vengono chiamati teratogeni. Tuttavia, da un lato c’è il fatto che... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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