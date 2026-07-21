Falso che mi sospendono Ranucci smentisce ma i 5S già gridano alla censura

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci ha dichiarato che non verrà sospeso, smentendo le voci circolate in questi giorni. Nel frattempo, i Cinque Stelle hanno accusato presunte forme di censura legate alla situazione. Le indagini in corso riguardano anche il caso Lavitola e sono al centro di discussioni sulla possibile ripercussione sul programma Report. La Rai non ha ancora fornito commenti ufficiali sulle questioni legali e sulle eventuali conseguenze per la trasmissione.

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Sono giorni delicati per il futuro di Report. Gli sviluppi delle indagini sull'attentato subito da Sigfrido Ranucci - l'ormai famoso caso Lavitola - hanno scatenato voci e indiscrezioni sul destino del programma in onda su Rai 3. E nelle ultime ore s'è parlato persino di una sospensione per Ranucci. Rumor smentito dal diretto interessato. Ranucci non è stato sospeso dalla conduzione di Report e continuerà a guidare il programma d’inchiesta. Contattato telefonicamente da Fanpage, il giornalista non ha utilizzato troppi giri di parole: “Che io sia fuori da Report è falso. Lo hanno già smentito Corsini (direttore dell'Approfondimento Rai, ndr) e Spadafora (direttore degli Affari legali Rai, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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