Fa troppo caldo | api assetate e bisognose d'acqua per l'alveare affollano un fontanile in Abruzzo Le foto e il video
Decine di api si sono radunate su un fontanile in Abruzzo, cercando acqua. Le api si sono affollate sui bordi del fontanile, abbeverandosi e raccogliendo acqua per raffreddare l’alveare. La scena è stata documentata con foto e video, in un periodo di caldo estremo.
Nei giorni scorsi abbiamo avvistato decine di api mentre si affollavano sui bordi di un fontanile in Abruzzo. Gli insetti, oltre ad abbeverarsi, raccoglievano acqua per abbassare la temperatura dell'alveare, in questi giorni di caldo estremo. Le foto e il video dell'incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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